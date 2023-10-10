США пока исключили отправку военных в Израиль

Израилю накануне был отправлен первый транш дополнительной помощи со стороны США, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности

США не собираются отправлять войска в Израиль, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, его слова приводит CNN.

«У нас нет намерения ставить американские ботинки на землю», — сказал Кирби.

Однако он отметил, что президент Джо Байден «всегда» будет следить за защитой интересов национальной безопасности, «где бы эти интересы ни находились, особенно в этой части мира».

Кирби также сообщил, что в понедельник Израилю отправлен первый транш дополнительной помощи со стороны Соединенных Штатов.

После нападения ХАМАС на Израиль Байден заявил о праве страны защищать себя и пообещал поддержку. Глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что в ближайшие дни его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля было все необходимое для обороны. Страна запросила у США дополнительную военную помощь. В частности, израильская сторона попросила помочь с пополнением запасов ракет-перехватчиков для системы противоракетной обороны «Железный купол», бомб малого диаметра и боеприпасов для пулеметов, писала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

8 октября из-за эскалации Остин объявил об отправке авианосца «Джеральд Форд» и его ударной группы в восточную часть Средиземного моря. В последнюю входят крейсер с управляемыми ракетами класса «Тикондерога» «Нормандия» и эсминцы с управляемыми ракетами класса «Арли-Берк» — «Томас Хаднер», «Рэмедж», «Карни», «Рузвельт» (DDG 80). Американская сторона также решила усилить эскадрильи истребителей F-35, F-15, F-16 и штурмовиков A-10 в регионе. Представитель ХАМАС Хазем Кассем в ответ на решение Пентагона обвинил Вашингтон в «фактическом участии в агрессии» против палестинского народа.