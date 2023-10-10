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Военная операция на Украине ,  
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Небензя заявил, что Киев использует зернохранилища как склады для оружия

Небензя: Украина использует зернохранилища для складирования военной техники
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Военная операция на Украине

Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для складирования военной техники, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

«Россия не наносит ударов по гражданским объектам, не целится в мирных жителей. Наше высокоточное оружие применяется исключительно для уничтожения военного потенциала режима [президента Украины Владимира] Зеленского и объектов, к нему относящихся. И если для складирования боеприпасов и западной техники Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру, значит, уничтожаться будут и они», — отметил Небензя.

После выхода России из зерновой сделки Минобороны сообщило, что с 20 июля все суда в акватории Черного Моря, которые идут в украинские порты, будут считать потенциальными перевозчиками военных грузов.

25 августа Минобороны уточнило, что российский Военно-морской флот нанес удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по «объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил». В ведомстве отчитались, что цель удара достигнута, а объект — поражен. В ночь на 25 августа власти Одессы сообщили, что один из портов стал целью российских военных.

Спустя три дня Минобороны рассказало об еще одном групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по складу авиационного вооружения и снарядов армии Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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