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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по складу с артиллерией ВСУ под Черниговом

Минобороны: военные нанесли удар по складу артиллерии ВСУ в Черниговской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли удар по складу с артиллерией и боеприпасами украинских войск в Черниговской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Удар нанесли по складу близ города Прилуки, уточнили в ведомстве. Город расположен в 150 км от границы с Курской областью, в нем есть военный городок.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским военным объектам в ходе спецоперации. Так, 6 октября ведомство сообщило об уничтожении мастерской, где собирали ударные и разведывательные беспилотники Punisher и «Фурия» для ВСУ. В каком регионе это произошло, министерство не уточнило.

Тогда же ведомство сообщило об ударах по складам, где хранились боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатки и производства боеприпасов.

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Минобороны ВСУ Украина артиллерия склад боеприпасов
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