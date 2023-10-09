Минобороны сообщило об ударе по складу с артиллерией ВСУ под Черниговом

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные нанесли удар по складу с артиллерией и боеприпасами украинских войск в Черниговской области, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

Удар нанесли по складу близ города Прилуки, уточнили в ведомстве. Город расположен в 150 км от границы с Курской областью, в нем есть военный городок.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по украинским военным объектам в ходе спецоперации. Так, 6 октября ведомство сообщило об уничтожении мастерской, где собирали ударные и разведывательные беспилотники Punisher и «Фурия» для ВСУ. В каком регионе это произошло, министерство не уточнило.

Тогда же ведомство сообщило об ударах по складам, где хранились боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, а также компоненты изготовления взрывчатки и производства боеприпасов.