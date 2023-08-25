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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об ударе ВМФ по порту на Украине

Минобороны России заявило об ударе ВМФ по порту на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Объект в порту использовался в интересах ВСУ. Место нанесения удара не уточнялось. На Украине ночью объявляли воздушную тревогу в Николаевской и Одессой областях, власти последней называли целью ударов один из портов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российский ВМФ ночью нанес удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования «по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских вооруженных сил», говорится в сводке Минобороны.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», — отчитались в ведомстве. Местоположение объекта в ведомстве не уточнили.

Ночью на Украине в нескольких регионах, в том числе в Николаевской и Одесской областях, объявлялась воздушная тревога. Власти Одессы сообщали, что целью был один из портов. Издание «Думская» писало о работе ПВО в городе.

Накануне Минобороны сообщало о ночном ударе по «центру принятия решений» на территории Украины. Он был поражен высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования.

В сводке также сказано, что на донецком направлении российская армия отразила три атаки ВСУ, потери Украины составили до 260 человек убитыми и ранеными, также украинские войска лишились танка. Еще три атаки были отражены на купянском направлении, там Украина потеряла до 50 военных и два танка.

Больше всего атак, утверждает военное ведомство, было отражено на запорожском направлении — пять. ВСУ потеряли там более сотни военнослужащих и американскую технику — две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker.

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По одной атаке было отражено на южнодонецком и краснолиманском направлениях. Украина потеряла там около 200 человек. Потери Киева на херсонском направлении составили до 50 военных.

Российское Минобороны также отчиталось о двух сбитых украинских штурмовиках Су-25 и 73 беспилотниках, пресечении деятельности двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ и уничтожении полевого склада боеприпасов в Запорожской области.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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