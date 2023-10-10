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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Макрон заявил о поддержке Израиля

Макрон: США, Франция и Великобритания выразили поддержку Израилю и осудили ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Власти Франции, Италии, Германии, США и Великобритании выразили поддержку Израилю и осудили нападение боевиков движения ХАМАС, заявил французский президент Эмманюэль Макрон в своем X (ранее — Twitter).

«Мы ясно заявляем, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и должны быть осуждены. <...> Наши страны будут поддерживать Израиль в его усилиях по защите себя и своего народа от таких зверств», — написал Макрон.

Президент добавил, что власти перечисленных стран признают «законные чаяния палестинского народа» и поддерживают равные меры «справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев». Он призвал не заблуждаться насчет ХАМАС, бойцы которого, по его словам, «не представляют этих стремлений и не предлагают палестинскому народу ничего, кроме еще большего террора и кровопролития».

8 октября премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц заявили о поддержке Израилю и осудили нападение. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что «Израиль имеет право на защиту себя сегодня и потом», отметив, что «Евросоюз — с Израилем».

Иран и Сирия выступили за поддержку Палестины и ХАМАС в борьбе с Израилем. МИД Сирии осудил «жестокие действия израильской оккупации» против палестинцев, и ответ палестинских сил сопротивления «доказывает право палестинского народа создать свое независимое государство на этой земле». Советник верховного лидера Ирана генерал-майор Рахим Сафави также выразил поддержку действиям ХАМАС и выразил уверенность, что аналогичной позиции придерживается Народный фронт освобождения Палестины.

МИД Катара возложил ответственность за эскалацию на Израиль.

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Власти Египта, Турции и Саудовской Аравии призвали обе стороны проявить сдержанность, не выразив однозначной поддержки палестинской стороны. Москва призвала палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня.

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Франция Эмманюэль Макрон Италия Германия Великобритания США Израиль ХАМАС
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
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