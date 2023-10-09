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Общество ,  
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На западе Украины произошло землетрясение магнитудой 4,5

На западе Украины в Закарпатье произошло землетрясение, сообщил глава закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своем телеграм-канале.

По его словам, магнитуда подземных толчков составила 4,5. «Толчки были ощутимы почти по всей территории региона. Сотрудники ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. — РБК) осуществляют проверку возможных повреждений инфраструктуры и жилых секторов», — написал Микита.

Он добавил, что это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Микита отметил, что информации о возможной угрозе населению нет и призвал «земляков быть бдительными и в случае повторных толчков перейти к безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий».

Землетрясение ощутили и в Словакии — оно произошло в 61 км к северу от города Кошице, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Магнитуда составила 5,0.

8 октября в Афганистане при землетрясении магнитудой 6,3 погибли свыше 2 тыс. человек, еще около 9 тыс. получили ранения. Подземные толчки ощущались в 40 км к западу от города Герат, а также в соседних провинциях Бадгис и Фарах. После первого землетрясения произошли еще несколько толчков магнитудой 5,9 и 5,5.

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