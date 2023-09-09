Путин направил соболезнования королю Марокко после землетрясения

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану в связи с последствиями землетрясения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении главы государства.

В ночь на 9 сентября в Марокко в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек, произошло землетрясение. Его очаг находился на глубине 10 км. По данным Национального института геофизики, землетрясение было силой 7,0 балла по шкале Рихтера.

По последним данным местного МВД, число жертв составляет более 900 человек, из них 632 человека погибли, еще 329 пострадали. Россиян среди пострадавших нет, сообщили «Известиям» в российском посольстве в королевстве. В результате землетрясения частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО, передавал Al Jazeera.

Это землетрясение называют крупнейшим за почти 20 лет. Последний раз подобное было в 2004 году, тогда погибли около 600 человек.