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Путин направил соболезнования королю Марокко после землетрясения

Путин направил соболезнования семьям погибших при землетрясении в Марокко
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters
Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI бен аль-Хасану в связи с последствиями землетрясения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», — говорится в сообщении главы государства.

Землетрясение в Марокко. Фотографии
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В ночь на 9 сентября в Марокко в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек, произошло землетрясение. Его очаг находился на глубине 10 км. По данным Национального института геофизики, землетрясение было силой 7,0 балла по шкале Рихтера.

По последним данным местного МВД, число жертв составляет более 900 человек, из них 632 человека погибли, еще 329 пострадали. Россиян среди пострадавших нет, сообщили «Известиям» в российском посольстве в королевстве. В результате землетрясения частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО, передавал Al Jazeera.

Это землетрясение называют крупнейшим за почти 20 лет. Последний раз подобное было в 2004 году, тогда погибли около 600 человек.

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Марокко землетрясение Владимир Путин соболезнования
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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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