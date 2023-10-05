В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Тихом океане на юго-востоке Японии, возникла угроза цунами. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км близ группы островов Торисима. Оно произошло около 11:00 по местному времени (5:00 мск), сказано в сообщении.

По расчетам сейсмологов, волны высотой около 1 м должны были достичь островов Идзу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Местных жителей попросили не приближаться к береговой линии и покинуть море.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 5,7.

Ранее, 3 октября, в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр также находился на глубине 10 км. За ним последовало несколько афтершоков.