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В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у островов Идзу в Японии

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло к югу от архипелага Идзу в Тихом океане на юго-востоке Японии, возникла угроза цунами. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км близ группы островов Торисима. Оно произошло около 11:00 по местному времени (5:00 мск), сказано в сообщении.

По расчетам сейсмологов, волны высотой около 1 м должны были достичь островов Идзу около 11:30 по местному времени (05:30 мск). Местных жителей попросили не приближаться к береговой линии и покинуть море.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 5,7.

Ранее, 3 октября, в том же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр также находился на глубине 10 км. За ним последовало несколько афтершоков.

Теги
Япония архипелаг землетрясение угроза цунами
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