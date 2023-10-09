В МИДе рассказали о помощи России беженцам из Карабаха

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Российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, передали уехавшим в Армению беженцам 200 т продовольствия и горюче-смазочных материалов в качестве гуманитарной помощи, сообщил в интервью РБК замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

Так он ответил на вопрос, планирует ли Россия предоставлять помощь Армении в связи с переездом на ее территорию более чем 100 тыс. человек из Нагорного Карабаха.

Москва, по словам дипломата, уже предпринимает серьезные усилия по оказанию гуманитарной помощи армянским беженцам. Он подчеркнул, что Россия была страной, открывшей путь для гуманитарных поставок армянскому населению Карабаха еще до событий 19 сентября. В этот день Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» на территории Карабаха.

«На данный момент около 200 т продовольствия и горюче-смазочных материалов было предоставлено армянам Карабаха со стороны российского миротворческого контингента», — сообщил Галузин.

Россотрудничество создало оперативный штаб на территории Армении, который отслеживает потребности беженцев в гуманитарной помощи и оказывает ее неотложно, продолжил замглавы МИДа. В Горис российская сторона поставила около 3 т гуманитарной помощи, в Капан — еще около 1,5 т, сказал он.

Кроме того, к отправке готовят примерно 10 т гуманитарных грузов, в том числе детское питание, предметы первой необходимости, теплую одежду, от фонда «Доктор Лиза» и других профильных российских организаций, добавил Галузин. Еще около 20 т гуманитарных грузов поставили беженцам по линии администрации Волгоградской области, рассказал он.

Помощь беженцам из Карабаха также оказывают российские компании. Так, РЖД сделали для них бесплатными перевозки на электричках по Армении (железные дороги в стране управляются ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» — 100-процентная «дочка» РЖД) с 1 октября, отметил дипломат.

«Русал» помогает беженцам с трудоустройством, а «Газпром» взял на себя обеспечение жильем 600 семей беженцев из Карабаха и оплату их коммунальных расходов, заключил Галузин.