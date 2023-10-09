Соцсеть Маска пометила его твит о войне в Израиле как нарушающий правила

Фото: Twitter.com

Алгоритмы социальной сети X (ранее — Twitter) пометили пост владельца платформы Илона Маска как нарушающий ее правила. Сообщение с соответствующим предупреждением опубликовано на странице Маска.

Маск комментировал высказывания верховного лидера Ирана Али Хаменеи о войне Израиля и ХАМАС.

«Официальная позиция Хаменеи ясна: фактической целью является уничтожение Израиля, а не просто поддержка палестинцев. Этого не произойдет. Все, что на самом деле происходит десятилетие за десятилетием, — это бесконечный цикл насилия и мести», — написал Маск.

Он добавил, что «разжигание огня ненависти не работает», и предложил «подумать о чем-то другом».

Алгоритм прикрепил к посту Маска уведомление о нарушении им правил соцсети. Однако в сообщении есть уточнение, что пост будет доступен пользователям в «общественных интересах».

Новый виток конфликта между Израилем и ХАМАС начался утром 7 октября. Боевики движения прорвались в южную часть Израиля, захватив десятки заложников и пленных. Группировка выпустила тысячи ракет по Израилю. Армия обороны страны в ответ начала наносить массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Израиль называет происходящее войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы».

Иран поддержал действия ХАМАС, но опроверг свою причастность к атаке. О том, что иранский Корпус стражей исламской революции помогал с подготовкой ее плана, писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАС и ливанской «Хезболле».

Президент Ирана Эбрахим Раиси после начала боевых действий провел переговоры с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией и генеральным секретарем движения «Исламский джихад» (запрещено в России) Зиядом ан-Нахалой. Он назвал действия ХАМАС «источником гордости для исламской нации» и выразил надежду, что операция будет «победоносной». Хаменеи назвал «крах» Израиля неизбежным, а саму страну — «раковой опухолью», которая обязательно будет искоренена.