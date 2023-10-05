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Военная операция на Украине ,  
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Маск выступил против помощи Украине в ущерб «американским делам»

Маск выступил против помощи Украине в ущерб потребностям Америки
Сюжет
Военная операция на Украине
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Миллиардер Илон Маск (состояние, по версии Forbes, $260,4 млрд) заявил, что согласен с поддержкой Украины, но не в ущерб внутренним делам США.

«Я согласен с поддержкой Украины (и оказываю ее), но американские дела, очевидно, должны иметь приоритет», — написал Маск.

Предприниматель неоднократно ставил под вопрос целесообразность военной помощи Украине со стороны США.

2 октября Маск опубликовал в соцсети X мем с президентом Украины Владимиром Зеленским и пошутил на тему оказания военной помощи Киеву. «Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена (переделка известного мема «Напряженный парень с венами»).

В июне Маск задался вопросом «Чем это кончится?» после сообщения о том, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине.

В апреле Маск заявлял, что пожертвовал Украине $100 млн. Компания Маска SpaceX также безвозмездно предоставляет Украине услуги спутникового интернета Starlink.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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