«РИА Новости» узнало срок проведения новой встречи по Украине в Турции

«РИА Новости»: встреча по Украине в Турции пройдет в третьей декаде октября

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Очередная встреча по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Турции в третьей декаде октября, передает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока точности по дате нет, идет согласование. По всей видимости, это будет последняя декада октября», — сообщил собеседник агентства.

О подготовке Турцией третьей встречи на уровне советников по национальной безопасности в Стамбуле 4 октября сообщил Bloomberg. По данным агентства, участвовать в ней должны представители стран, поддерживающих «формулу мира», которую продвигает Киев. Источники, знакомые с ситуацией, рассказали агентству, что встреча предварительно запланирована на конец октября.

Встреча может стать третьим мероприятием в таком формате. Первый раунд переговоров на уровне советников по национальной безопасности прошел в конце июня в Дании. Во встрече приняли участие представители «Большой семерки» (G7) (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония), Украины, а также Турции, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии и ЮАР (три последние страны вместе с Россией и Китаем входят в БРИКС). Россию на встречу не приглашали.

Телеканал ARD сообщал, что цель западных стран — как раз заручиться поддержкой государств БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

Вторая встреча прошла в начале августа в Саудовской Аравии, в Джидде. В ней участвовали представители примерно 40 государств. Россию вновь не пригласили на встречу, однако на ней присутствовали китайские представители. Саудовская Аравия, Киев и союзники Украины стремились привлечь на свою сторону страны глобального Юга, писал Bloomberg со ссылкой на источник.

Москва отвергает украинскую «формулу мира». Говоря о потенциале встреч, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в сентябре заявил, что предпосылок для мирного урегулирования конфликта сейчас нет. МИД называл попытки вести переговоры по Украине без участия России абсурдными.