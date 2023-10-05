Сможет ли встреча по Украине в Турции приблизить завершение конфликта Ключевой вопрос — примет ли в ней участие Россия

Турция может в октябре провести встречу, посвященную Украине, утверждают источники Bloomberg. Две такие встречи, на которые Россию не позвали, использовались для продвижения киевской «формулы мира», которую Москва не признает

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Когда Турция может принять встречу по Украине

Турция готовится принять третью международную встречу, посвященную украинскому мирному урегулированию, на которой будет обсуждаться продвигаемый Киевом мирный план, сообщило 4 октября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Встреча, по данным агентства, пройдет на уровне советников по национальной безопасности в Стамбуле до конца октября.

Ожидается, что в ней примет участие ограниченное число официальных лиц, включая представителей США, пояснили два источника Bloomberg. В администрации президента США Джо Байдена еще не решили, кто именно будет участвовать. В предыдущих таких встречах участвовали советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. Представители Турции информацию Bloomberg не комментировали.

Была вероятность, что встреча пройдет в Южной Африке, но власти страны от этой идеи отказались из-за логистических трудностей, отмечает агентство.

Что это за формат

Если саммит состоится, он станет третьим, проводимым в таком формате. Первая встреча на уровне советников по национальной безопасности прошла в конце июня в Дании. В ней приняли участие представители Группы семи (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, США и Япония), Украины, а также Турции, Саудовской Аравии, Индии, Бразилии и ЮАР (три последние страны вместе с Россией и Китаем входят в БРИКС). Телеканал ARD сообщил, что цель западных стран — как раз заручиться поддержкой государств БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины.

Вторая встреча прошла в начале августа в Саудовской Аравии, в Джидде. Участников было гораздо больше — это представители около 40 стран. Россию на нее опять не пригласили, но участие приняли чиновники из Китая. Из Пекина приехал специальный представитель по делам Евразии Ли Хуэй. Присоединились и представители Африки и Южной Америки. Целью встречи было привлечь на свою сторону страны глобального Юга.

Комментируя в конце июля потенциал этого форума, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул отсутствие реальных предпосылок для мирного урегулирования. «Возможно ли выйти сейчас на мирное урегулирование с участием киевского режима и его нынешней позицией, ответ однозначный. Нет, невозможно», — сказал он.

Союзники Украины и сейчас надеются, что представитель Китая примет участие во встрече в Стамбуле, но пока ясности на этот счет нет, уточняет Bloomberg.

Что обсуждается и каковы результаты

В центре обсуждения — «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. Впервые он представил ее на саммите «Двадцатки» осенью 2023 года. В ней десять пунктов, в числе которых «выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка», вывод российских войск и прекращение боевых действий, обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Украину на встречах представляет глава офиса президента Андрей Ермак. После встречи в Джидде он сообщил, что «есть пункты, по которым вообще нет возражений, и есть те, по которым диалог продолжается». По его словам, если бы в августе все страны выразили свое согласие, то к концу месяца Украина уже принимала бы так называемый саммит мира.

Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква утверждает, что Китай не выступил против пункта об уважении территориальной целостности Украины. Соответствующее положение есть в изложенной КНР позиции по политическому урегулированию украинского кризиса. «Общепризнанное международное право, включая цели и принципы Устава ООН, должно строго соблюдаться, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства должны быть гарантированы», — гласит китайский мирный план, который обсуждался Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Министерство иностранных дел КНР заявило, что международные переговоры в Саудовской Аравии о поиске мирного решения украинского кризиса помогли «консолидировать международный консенсус».

Как писала The Wall Street Journal, в Дании представители Украины настаивали, что любым мирным переговорам должен предшествовать вывод российских войск, но в Джидде Украина и большинство развивающихся стран оказались более заинтересованными в поиске компромисса. Поэтому, как сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, «Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали, чтобы Киев отказался от него».

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой формуле мира Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из ее пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий», — прокомментировала в августе переговоры в Джидде официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Что может дать встреча в Турции

Когда эксперты анализировали встречу в Саудовской Аравии, их внимание прежде всего было сосредоточено на том, какие плюсы она дала стране и наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. Встреча не привела к каким-либо прорывам, но предоставила бен Сальману «беспрецедентную возможность позиционировать себя в качестве лидера того, что можно было бы назвать вторым «Движением неприсоединения», оценивал американский исследовательский центр Arab Center Washington.

Организация встречи Турцией может привести к приглашению России. «С нашей стороны на предыдущих встречах была выражена четкая позиция: присутствие российской стороны необходимо для достижения прогресса в переговорном процессе. К сожалению, не все наши партнеры поддерживают эту позицию», — заявил собеседник агентства «РИА Новости».

Анкара в отличие от Саудовской Аравии с первого дня конфликта активно вовлечена в попытки его урегулирования. Более того, Эрдоган смог сохранить рабочие отношения как с Киевом, так и с Москвой: в Стамбуле проходили переговоры российской и украинской делегаций, турецкий президент предлагал провести встречу Путина и Зеленского. Турция также была одним из посредников в зерновой сделке, действовавшей до июля. Но позиция у нее четкая — она признает территориальную целостность Украины, в том числе не признает присоединение Крыма к России.

«У Турции весьма натянутые отношения с Евросоюзом в последнее время, особенно с отдельными членами, в частности с Францией. Поэтому то, что можно сделать для разрешения украинского конфликта, даже если это из серии «а поговорить», — все равно уже большой плюс, потому что лавры миротворца никому не помешают. А эти бонусы сейчас очень нужны Турции, потому что у страны очень натянутые отношения с европейским Западом», — прокомментировал РБК директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.