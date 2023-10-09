Сын Трампа заметил американские автоматы у палестинцев

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заметил у палестинцев американские автоматы M4.

Он прокомментировал видео Sky News, на котором палестинцы на территории Западного берега реки Иордан стреляют в воздух после начала боевых действий ХАМАС в Израиле.

«Они больше похожи на американские М-4, чем на обычные АК-47, которые мы привыкли видеть на Ближнем Востоке. Могут ли они быть из запасов около 70 тыс. полностью автоматических пулеметов, которые мы оставили Талибану?», — написал он на своей странице в X.

США и НАТО приступили к выводу контингента из Афганистана в апреле 2021 года. Президент США Джо Байден пояснил, что перед ним стоял выбор: либо вывести США из 20-летней войны, которая стоила его стране $150–300 млн в день, либо увеличить количество американских сил и продолжать кампанию.



«Талибан» установил контроль над Кабулом к середине августа 2021 года. В результате вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее $7,2 млрд оказались в распоряжении новых властей страны.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.