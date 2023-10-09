 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Сын Трампа заметил американские автоматы у палестинцев

Сын Трамп обратил внимание на американские автоматы у палестинцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заметил у палестинцев американские автоматы M4.

Он прокомментировал видео Sky News, на котором палестинцы на территории Западного берега реки Иордан стреляют в воздух после начала боевых действий ХАМАС в Израиле.

«Они больше похожи на американские М-4, чем на обычные АК-47, которые мы привыкли видеть на Ближнем Востоке. Могут ли они быть из запасов около 70 тыс. полностью автоматических пулеметов, которые мы оставили Талибану?», — написал он на своей странице в X.

США и НАТО приступили к выводу контингента из Афганистана в апреле 2021 года. Президент США Джо Байден пояснил, что перед ним стоял выбор: либо вывести США из 20-летней войны, которая стоила его стране $150–300 млн в день, либо увеличить количество американских сил и продолжать кампанию.

«Талибан» установил контроль над Кабулом к середине августа 2021 года. В результате вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее $7,2 млрд оказались в распоряжении новых властей страны.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Израиль в ответ объявил войну движению. Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.



В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.

Палестину поддержали Сирия иИран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Палестина Израиль ХАМАС
Материалы по теме
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой
Политика
Канада и Великобритания предложили Израилю необходимую помощь
Политика
В Белом доме сообщили о гибели нескольких американцев в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Скандальный переход спас «Спартак», а «Локо» — рекордсмен. Итоги тура РПЛ Спорт, 07:22
ХАМАС объявил войну Израилю. Онлайн Политика, 07:01
Финансирование проектов по патриотическому воспитанию достигнет ₽46 млрд Экономика, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Сын Трампа заметил американские автоматы у палестинцев Политика, 06:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 06:45
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное Политика, 06:31
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Иран отверг причастность к атаке ХАМАСа на Израиль Политика, 06:24
Военные отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 06:06
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Израиль попросил у США помощи с «Железным куполом» и разведкой Политика, 05:36
В Китае допустили экспедиции с Россией для изучения воды с «Фукусимы» Политика, 05:22
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала Маргарита Голубева из Петербурга Общество, 04:57
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51