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США оставили «Талибану» оружие на $7,2 млрд

WSJ: Белый дом заявил об оставленном талибам в Афганистане оружии на $7,2 млрд
Поспешный процесс эвакуации войск НАТО из Афганистана создал впечатление, что США «просто передают его будущему правительству талибов», констатировал спецпредставитель США. И призвал контролировать оружие, поставляемое на Украину
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images
Фото: Andrew Renneisen / Getty Images

США провели летом 2021 года нескоординированный вывод войск из Афганистана, в результате вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее $7,2 млрд оказались в распоряжении новых властей страны. Такая оценка содержится в отчете Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко, пишет The Wall Street Journal.

Отчет был составлен по поручению конгресса США с целью разобраться в причинах быстрого поражения афганской армии и стремительного захвата страны силами «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России).

Среди брошенной техники — самолеты, ракеты, средства связи и биометрические устройства. Более точно оценить оставленное оборудование сложно из-за того, что вышла из строя электронная база, в которой велся подсчет прибывшего груза. Всего за два десятилетия сотрудничества с афганской армией США предоставили ей помощи примерно на $18,6 млрд.

Афганские чиновники не ожидали, что администрация Джо Байдена решится вывести войска из страны, говорится в отчете. То, как американские войска покидали места дислокации, создавало впечатление, что «США просто передают Афганистан будущему правительству талибов».

По словам генерального инспектора, афганские силы зависели от американских подрядчиков в плане снабжения и технического обслуживания, что вызвало проблемы при уходе войск НАТО из страны. «Даже американские военные недооценили значение прекращения поддержки подрядчиков в Афганистане», — сказано в документе.

Инспектор также высказал мнение, что нынешняя военная помощь Украине должна подвергаться большему контролю, чтобы не допустить повторения ошибок, совершенных в Афганистане. Распространено понятное желание в условиях кризиса предоставить средства и отложить надзор за их расходом на как можно более поздний срок, однако такое отношение слишком часто «создает больше проблем, чем решает их», — говорится в документе.

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«Учитывая продолжающийся конфликт и беспрецедентные объемы оружия, переправляемого на Украину, риск, что какое-то оборудование окажется на черном рынке или попадет не в те руки, скорее всего, неизбежен», — предупредил чиновник.

США и НАТО приступили к выводу контингента из Афганистана в апреле 2021 года. К июлю страну покинули 90% иностранных военнослужащих. Байден пояснил, что перед ним стоял выбор: либо вывести США из 20-летней войны, которая стоила его стране $150–300 млн в день, либо увеличить количество американских сил и продолжать кампанию. «Эта карточка у меня с собой каждый день — кого мы фактически потеряли: 2448 американцев мертвы, 20 722 ранены. <...> И я решил закончить войну», — признался он.

«Талибан» установил контроль над Кабулом к середине августа 2021 года.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Афганистан США Талибан
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