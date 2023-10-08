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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле сообщили о гибели 44 военнослужащих

Представитель ЦАХАЛ: с начала конфликта погибли 44 израильских военнослужащих
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Минимум 44 военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли с начала войны с ХАМАС, сообщил в интервью Al Arabiya представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.

По словам Адраи, среди жертв как солдаты, так и офицеры. Он подчеркнул, что израильская армия уничтожила «сотни» палестинцев.

Ранее военные Израиля сообщили о гибели командира элитного многофункционального подразделения вооруженных сил «Призрак» Роя Леви.

Война ХАМАС и Израиля продолжается второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля.

По последним данным Минздрава Палестины, в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения. В Израиле жертвами боевых действий стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. человек.

В поддержку Израиля выступили 84 страны. США решили оказать ему военную помощь: в восточное Средиземное море Пентагон направил авианосец «Джеральд Форд» с ударной группой из крейсера и четырех эсминцев.

Палестину поддержали Сирия, Китай и Иран. Россия призвала обе стороны конфликта прекратить огонь и перейти к мирному урегулированию.

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Теги
Израиль погибшие палестино-израильский конфликт
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