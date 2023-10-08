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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В бою с ХАМАС погиб командир элитного подразделения Израиля «Призрак»

В бою с ХАМАС погиб командир элитного формирования израильской армии «Призрак»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Погибший Рой Леви возглавлял элитное многофункциональное формирование «Призрак». В конфликте с ХАМАС погибли несколько десятков израильских военных, а с учетом гражданских жертвами стали свыше 600 человек
Рой Леви
Рой Леви (Фото: idf.il)

В ходе столкновений израильской армии с силами палестинского исламистского движения ХАМАС погиб командир элитного многофункционального подразделения вооруженных сил «Призрак» Рой Леви, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает The Times of Israel.

Леви погиб 7 октября в южной общине Рейм — в этот район вторглись силы ХАМАС.

8 октября ЦАХАЛ и полиция назвали имена еще более чем 20 офицеров и солдат, которые погибли в ходе конфликта с ХАМАС. Самому молодому из них было 18 лет.

По последним данным, среди израильтян жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены более 2,1 тыс.; с палестинской стороны погибли 370 человек и около 2,2 тыс. пострадали.

Тель-Авив официально назвал начавшийся 7 октября конфликт войной, а ХАМАС — военной операцией «Буря Аль-Аксы». Массированные атаки в ходе боевых действий продолжаются второй день. Израиль обстреливает сектор Газа, ХАМАС — территорию Израиля, в частности столицу. В местах активных боевых действий объявлена эвакуация. Минобороны Израиля допустило эвакуацию в том числе на севере страны — у границы с Ливаном, где базируется исламисткая «Хезболла».

Россия выразила озабоченность обострением ситуации и призвала стороны конфликта прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Посольство страны в Израиле заявило о проверке информации о том, что среди заложников в руках ХАМАС, взятых на юге Израиля, есть россияне. О погибших или раненых гражданах России в Израиле не сообщалось.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль ХАМАС палестино-израильский конфликт Палестина сектор Газа
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