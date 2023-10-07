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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Тель-Авиве обрушилось здание после ракетного удара ХАМАС

В Тель-Авиве обрушилось здание после ракетного удара ХАМАС, двое пострадали
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В результате удара палестинской группировки ХАМАС по Тель-Авиву в городе обрушилось здание, передает Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.

По предварительным данным, при обрушении пострадали два человека, их достали из-под завалов, пишет издание.

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Тель-Авив и окрестности подверглись ракетному обстрелу после того, как израильская авиация нанесла удар по двум высоткам в секторе Газа, где находились офисы ХАМАС. Группировка заявила о запуске 150 ракет. CNN насчитал более дюжины взрывов в Тель-Авиве. Однако канал уточнил, что пока не ясно, в каких случаях речь шла о работе систем ПВО, а в каких — о прямых попаданиях в городе.

ХАМАС начал операцию против Израиля утром 7 октября. Она сопровождалась многочисленными ракетными ударами и проникновением боевиков на территорию страны. Движение объяснило свои действия ответом на «преступления оккупации» палестинских территорий.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «длительную и мощную кампанию» против ХАМАС. В Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали массово призывать резервистов. Израильская авиация начала наносить удары по сектору Газа, армия перебросила четыре дополнительные дивизии к границе, где уже находится 31 батальон.

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Бои продолжаются в 22 районах на территории Израиля. По данным The Times of Israel, в стране погибли более 200 человек, не менее 1100 получили ранения. Al Jazeera писал о 232 погибших палестинцах и еще о 1697 раненых. В Тель-Авиве и его окрестностях в результате последнего ракетного обстрела пострадали по меньшей мере девять человек.

Теги
Израиль обрушение Тель-Авив ХАМАС
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