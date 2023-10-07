Армия Израиля ударила по «Палестинской Башне» в секторе Газа

В ответ на ракетный обстрел своей территории Израиль ударил по офисам ХАМАС в высотном здании в секторе Газа. Группировка пообещала дать жесткий ответ. Израиль перебросил дополнительные дивизии к границе

Фото: Ahmed Zakot / Reuters Фото: Ashraf Amra / Reuters Фото: Mohammed Salem / Reuters Фото: Ali Hamad / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Ahmed Zakot / Reuters Фото: Ashraf Amra / Reuters Фото: Ashraf Amra / Reuters

Израильская авиация нанесла удар по двум высотным зданиям в секторе Газа, которые использовались палестинской группировкой ХАМАС, сообщил ЦАХАЛ, пишет The Times of Israel.

«ХАМАС намеренно размещает свои военные активы в окружении гражданского населения в секторе Газа. Перед ударом ЦАХАЛ заранее предупредил жителей здания и попросил их эвакуироваться», — сообщили израильские военные.

Речь идет о «Палестинской Башне», сообщает агентство Quds. По сведениям Associated Press, в 14-этажном здании находятся офисы, связанные с ХАМАС. Число жертв удара неизвестно, пишет AP.

Представитель военного крыла ХАМАС Абу Обейда пообещал дать Израилю жесткий ответ.

Video

Эскалация в регионе началась с ракетной атаки палестинской группировки ХАМАС на Израиль, ее боевики вторглись на израильскую территорию, завязались бои, силы группировки взяли заложников и пленных. Вторжение началась в Симхат-Тору — праздничный день, спустя 50 лет после начала Войны Судного дня (началась 6 октября 1973-го).

Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной и пообещал заставить противника заплатить большую цену за атаку. С израильской стороны погибли не менее 100 человек, еще 908 получили ранения. В секторе Газа погибли 198 и 1610 пострадали.

Израиль запланировал «длительную и мощную» кампанию» в секторе Газа, армия перебросила четыре дополнительные дивизии к границе, где уже дислоцирован 31 батальон.

Позицию ХАМАСа поддержали Иран, Сирия и Катар, тогда как Турция и Саудовская Аравия призвали обе стороны к деэскалации, а США, Евросоюз и Австралия заявили о твердой поддержке Израиля.