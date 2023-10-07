Число жертв войны Израиля и ХАМАСа превысило 430

Израиль объявил о более 200 погибших при нападении ХАМАС

Израиль и Палестина сообщили о 434 погибших и почти 2,8 тыс. раненных в результате идущих с утра боев и обстрелов. Израиль стягивает войска к границе с Газой, в ХАМАС назвали предполагаемую наземную операцию «лучшим исходом»

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В Израиле в результате атаки палестинской группировки ХАМАС погибли более 200 человек, не менее 1100 получили ранения, пишет The Times of Israel. Al Jazeera сообщает о 232 погибших палестинцев, еще 1697 получили ранения.

В Тель-Авиве и его окрестностях от последнего ракетного обстрела пострадали по меньшей мере девять человек.

Израильских врачей вызвали из отпусков и попросили вернуться из-за границы, оставшимся в стране закрыли выезд за рубеж.

Бои в регионе ведутся с раннего утра, когда группировка выпустила тысячи ракет по территории Израиля, а ее боевики вторглись в страну, завязались бои. Израиль в ответ нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе — по объекту лидера боевиков.

После этого группировка пообещала жесткий ответ и запустила не менее 150 ракет по Тель-Авиву и другим израильским городам, есть пострадавшие. Столкновения продолжаются в 22 местах.

Израиль перебросил четыре дополнительных дивизии к границе с сектором Газа, там уже дислоцирован 31 батальон. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху предупредил о планах провести долгую и «мощную» военную операцию против ХАМАС. В руководстве группировки в ответ заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — уточнил высокопоставленный член ХАМАС Салех аль-Арури.

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации 8 октября в 22:00 мск.