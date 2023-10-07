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Палестино-израильский конфликт ,  
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МИД России назвал «неожиданной» войну ХАМАС с Израилем

Замглавы МИДа Богданов назвал неожиданным обострение конфликта ХАМАС и Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля по суше, морю и воздуху. Израильская сторона в ответ начала операцию «Железные мечи» и нанесла удары по Газе. В МИД России назвали происходящее «замкнутым кругом насилия»
Обстановка в Газе,&nbsp;Палестина
Обстановка в Газе, Палестина (Фото: Mohammed Salem / Reuters)

Для России обострение конфликта между палестинским исламистским движением ХАМАС и Израилем стало неожиданностью, заявил «Интерфаксу» заместитель главы МИДа, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов. Утром 7 октября ХАМАС начал военную операцию в отношении Израиля и вторгся на его территорию.

«Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого», — сказал Богданов.

Замминистра назвал происходящее «замкнутым кругом насилия». Россия находится в контакте и с израильской, и с палестинской стороной, добавил Богданов. «Сейчас будем выяснять все обстоятельства, разбираться во всем», — сказал он.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал боевые действия между ХАМАС и Израилем событием, которого можно было ожидать. Он также выразил мнение, что США как ключевому игроку в регионе нужно было проводить активную работу над палестинско-израильским урегулированием. Вместо этого, написал Медведев в своем телеграм-канале, они «залезли» в конфликт на Украине.

В посольстве России в Израиле (находится в Тель-Авиве) сообщили РБК, что по состоянию на 11:00 (совпадает с московским) 7 октября информация о пострадавших россиянах отсутствует. Соответствующих обращений от граждан России не поступало, уточнили в дипломатическом представительстве. Там также не увидели необходимости в эвакуации дипломатов.

«Всем гражданам рекомендуется соблюдать указания командования тыла Израиля, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», — рекомендовали в посольстве.

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Утром 7 октября ХАМАС объявил о военной операции «Буря Аль-Аксы» и начал массированный ракетный обстрел Израиля. Боевики движения вторглись на территорию страны. Действия палестинского движения стали ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме, заявил лидер военного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Кроме того, по его словам, израильские военные в этом году убили и ранили сотни палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал нападение войной. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) пообещала, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену». В Израиле начался массовый призыв резервистов. The Times of Israel сообщает, что в результате массированной атаки палестинской стороны по меньшей мере 22 человека погибли, 70 серьезно ранены.

Боевые действия в Израиле вспыхнули в 50-летнюю годовщину начала Войны Судного дня — самого тяжелого военного столкновения Израиля с арабскими странами с момента войны за независимость. Она началась 6 октября 1973 года с совместной внезапной атаки арабской коалиции на израильские позиции. Египет начал наступление на Синайский полуостров, контролировавшийся израильскими силами, а Сирия — на Голанские высоты. Военные действия завершились 25 октября после ряда успешных контратак Израиля.

США и Европейский союз осудили нападение ХАМАС на Израиль. МИД Германии указал, что последний «имеет законное право защищать себя от террора». Турция и Египет призвали стороны конфликта к «сдержанности».

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Израиль ХАМАС МИД Михаил Богданов
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