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Война Израиля с Хамасом 2023 ,  
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Израильская полиция сообщила о столкновениях с палестинцами в Иерусалиме

Полиция Израиля сообщила о столкновениях с палестинскими беженцами в Иерусалиме
Сюжет
Война Израиля с Хамасом 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: IL_police / Twitter
Фото: IL_police / Twitter

В палестинском лагере беженцев «Шуафат» в Восточном Иерусалиме произошли столкновения полицейских с палестинцами, передает Times of Israel со ссылкой на израильскую полицию.

По информации ведомства, в ходе столкновений полицейские открыли огонь по боевику, который начал стрелять по силовикам. Офицеры полиции не пострадали, пишет газета. Данных о состоянии нападавшего издание не приводит.

Ранее The Times of Israel писала, что в лагере «Шуафат» звучали призывы мечетей присоединиться к действиям палестинской группировки ХАМАС, которая утром 7 октября объявила войну Израилю.

7 октября руководство ХАМАС обвинило Израиль в «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе в Иерусалиме и гибели сотен палестинцев и объявило о начале военной операции под названием «Буря Аль-Аксы».

Военные ХАМАС взяли в плен десятки израильтян, в том числе военнослужащих. По данным медицинской службы «Маген Давид Адом», в результате боевых действий в Израиле погибли не менее 40 человек, 740 получили ранения. Минздрав Палестины заявлял о 160 погибших и более чем 1 тыс. пострадавших в результате ударов Израиля.

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ имеет право на самооборону, «защищаться от терроризма поселенцев и оккупационных сил» Израиля.

Армия Израиля объявила о боеготовности и массовом призыве резервистов, а также о начале контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Бои ведутся по меньшей мере в семи приграничных пунктах. Израильская авиация нанесла удары по 17 военным комплексам и четырем оперативным командным центрам ХАМАС в секторе Газа. Минобороны Израиля также отчиталось об ударах дронами по бойцам группировки в приграничных районах.

Теги
Израиль Палестина палестинцы столкновения ХАМАС Иерусалим
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