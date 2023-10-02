В «Патриотах России» объяснили взломом публикацию статьи о сыне Кадырова

Фото: Асхат Бардынов для РБК

Злоумышленники взломали сайт общественного движения «Патриоты России» и разместили там фейковое сообщение от имени пресс-службы с «провокационными оценками» участия российских военнослужащих в боевых действиях на Украине. Так лидер движения Геннадий Семигин объяснил публикацию релиза, в котором говорилось, что бойцы чеченского подразделения «Ахмат» «загоняют пинками» российских военнослужащих на поле боя.

Он назвал произошедшее «диверсией» в отношении него и «продолжением целенаправленной работы по дискредитации межнационального мира в стране». Семигин напомнил, что не раз говорил о «массированной и хорошо финансируемой западом кампании, направленной на возбуждение межнациональной розни».

«Сегодня нет сомнения, что солдаты России вне зависимости от национальной принадлежности знают, за что они воюют — за Родину, ее безопасность и будущее единой и сильной многонациональной страны», — заявил Семигин. Он подчеркнул, что пресс-служба движения и он сам не имеют отношения к сообщениям, размещенным на сайте «Патриотов России» 30 сентября.

29 сентября на сайте «Патриотов России» от имени пресс-службы движения была опубликована статья об Адаме Кадырове (сыне главы Чечни Рамзана Кадырова), который избил в чеченском СИЗО Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. В статье говорится, что Кадыров-младший поступил с «предателем» Журавелем «правильно» и «по законам военного времени».

«Если бы каждый русский солдат отстаивал свои идеалы так же бескомпромиссно, как сын Рамзана Ахматовича, то, возможно, батальону «Ахмат» не пришлось бы пинками загонять солдат ВС РФ на поле боя», — говорилось в конце публикации. Позже статья пропала с сайта «Патриотов России».