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Война санкций ,  
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США ввели санкции против 42 китайских фирм из-за торговли с Россией

США ввели ограничения против 49 фирм за оказание ими поддержки войскам России
Сюжет
Война санкций
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

США вводят ограничения в отношении 49 компаний из Китая, Германии, Финляндии, Индии, Турции и других стран из-за поддержки российских войск или оборонно-промышленного комплекса России, сообщило Бюро промышленности и безопасности Минторга США. Меры вступят в силу с 11 октября.

В документе, опубликованном бюро, говорится, что у властей США есть основания полагать, что эти организации «были вовлечены, находятся в процессе вовлечения или представляют значительный риск быть вовлеченными» в деятельность, нарушающую национальную безопасность или внешнеполитические интересы Соединенных Штатов.

«Эти организации добавлены в список компаний, оказывающих поддержку российской военной и/или оборонно-промышленной инфраструктуре. В частности, эти организации поставляли российским получателям, связанным с оборонным сектором, интегральные схемы американского производства после 1 марта 2023 года», — уточнили в бюро.

В список попали в основном компании, работающие с электроникой и технологиями.

После начала российской спецоперации на Украине США усилили санкции против Москвы с целью, как уточнили в американском Министерстве торговли, лишить российский ОПК, самолетостроение и судостроение важных технологических элементов.

В октябре 2022 года Минфин США пригрозил иностранным компаниям, что они могут попасть под американские санкции в случае поставок боеприпасов и других товаров военного назначения в Россию либо в случае поддержки российского военно-промышленного комплекса.

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29 марта 2023 года США ввели экспортные ограничения в отношении 11 структур, связанные с авиацией. Среди них были пять фирм из Китая и две из России, а также компании из Мьянмы и Никарагуа. В документе указали, что санкции ввели «за действия против интересов США в сфере нацбезопасности или внешней политики».

Власти России считают западные санкции незаконными.

Теги
санкции Министерство торговли США США Китай
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