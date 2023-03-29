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США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией

Минторг США ввел санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией
Всего США ввели санкции против 11 структур из России, Китая, Никарагуа и Мьянмы. Среди российских компаний по ограничения попали «Авиатех» и «Авиазапчасть»
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС
Фото: Marcus Brandt / DPA / ТАСС

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 11 структур, в их числе две российские фирмы, связанные с авиацией. Об этом говорится в извещении, размещенном на сайте Федерального реестра США.

В частности, под ограничения попали российские компании «Авиатех» и «Авиазапчасть».

Кроме того, рестрикциям подвергли пять фирм из Китая, а также никарагуанская и мьянманские компании. Санкции вводятся, как указано в документе, «за действия против интересов США в сфере нацбезопасности или внешней политики».

С конца февраля 2022 года западные страны неоднократно ужесточали санкции против Москвы. США и ЕС, в частности, запретили поставки самолетов и запчастей, техобслуживание и страхование бортов, а также закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

Западные санкции привели к тому, что зарубежные лизингодатели потребовали у российских авиаперевозчиков вернуть лайнеры. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не выполнять рейсы за границу на машинах, которые находятся в иностранном лизинге. Кроме того, Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет регистрировать в России права на такие воздушные суда. Летать на оставшихся в стране самолетах западного производства при условии поддержания их летной годности можно будет до 2030 года, считают в Росавиации.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая 23 марта с отчетом о работе правительства, сообщил, что с 2026 года в России планируется обеспечить ежегодный выпуск более 100 самолетов различных модификаций. По его словам, уже завершены испытания регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а первый полет обновленного Sukhoi Superjet с российским двигателем состоится в ближайшие три месяца.

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США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией
США ввели санкции против двух российских компаний, связанных с авиацией

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
США санкции авиация Россия
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