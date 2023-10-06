МИД: Россия начала поставки в Армению бензина и дизельного топлива

МИД сообщил о поставках в Армению бензина и дизеля

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия начала поставки в Армению необходимых стране нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива, сообщил МИД на своем сайте.

«В ответ на обращение руководства Армении Россия начала поставки необходимых республике нефтепродуктов. Речь идет о 15 тыс. т бензина и 20 тыс. т дизельного топлива», — говорится в сообщении министерства.

В МИДе уточнили, что российская сторона пошла навстречу Армении, несмотря на введенный 21 сентября временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива из России.

Согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, временный запрет на экспорт бензина и дизеля не касается поставок в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию.

«Как стало известно из запроса партнеров, ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди — осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной», — добавили в ведомстве.

К 30 сентября в Армению из Нагорного Карабаха уехали 100 417 человек. На 2015 год численность населения непризнанной республики составила 145 053 человека, из которых 144 683, или 99,74%, — армяне.

Этнические армяне стали массово покидать Нагорный Карабах после «антитеррористической операции», которую Азербайджан провел в регионе 19 сентября. На следующий день Баку и Степанакерт достигли соглашения о прекращении огня, которое включало пункты о разоружении воинских формирований региона и реинтеграции Карабаха как части Азербайджана.

28 сентября президент НКР Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.