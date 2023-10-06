 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Северный флот поднял МиГ-31 на перехват американского «Посейдона»

Минобороны: Северный флот поднял МиГ-31 для перехвата американского «Посейдона»
Самолет МиГ-31
Самолет МиГ-31 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Истребитель МиГ-31 Северного флота подняли в воздух после обнаружения воздушной цели, которая приближалась к границе с Россией, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет маршрута патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — написала пресс-служба ведомства.

При приближении российского МиГ-31 «Посейдон» развернулся, уточнили в военном ведомстве и добавили, что нарушения границы не произошло.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

Минобороны регулярно сообщает о подобных инцидентах.

18 сентября Северный флот поднял в воздух МиГ-31 на перехват «Посейдона» ВМС США над Баренцевым морем.

Читайте на РБК Pro
Топ-7 профессий будущего — рекомендации нейросети
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
Почему три штата США продолжают «дружить» с КНР, несмотря на конфликт
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

В течение августа этого года к границе России несколько раз приближались норвежские «Посейдоны». 14 и 23 августа на их перехват вылетали российские истребители МиГ-29, 24 и 31 августа — МиГ-31.

 

Теги
ВМС США Минобороны перехват истребитель Северный флот
Материалы по теме
На перехват американского «Посейдона» в Баренцевом море подняли МиГ-31
Политика
Северный флот поднял МиГ-31 из-за приближения к границе «Посейдона»
Политика
Россия подняла МиГ-31 на перехват норвежского «Посейдона»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 16:30
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:05
Генпродюсер НТВ рассказал о резком росте стоимости создания сериалов Технологии и медиа, 18:00
Заключенным в СИЗО разрешили читать электронные книги на планшетах Общество, 17:58
МИД сообщил о поставках в Армению бензина и дизеля Политика, 17:56
Россиянин сенсационно разгромил Зверева на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 17:53
От машинного зрения до защиты экологии: что умеет интернет вещей Тренды, 17:51
Топ-5 событий на СПБ Бирже: распродажа Apple, обвал евро и новые ETF РБК Инвестиции, 17:50
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 17:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 17:42
Поддержавший россиян вице-президент УЕФА покинул пост в шведском спорте Спорт, 17:39
Золотые облигации: как драгметалл прирастет купонами Новая экономика, 17:37
Эффективный отдых: почему перерывы важны не меньше сна — New Scientist Pro, 17:33
Орбан обвинил ЕС в «изнасиловании» Венгрии миграционным соглашением Политика, 17:25
Украина призвала МОК наказать ОКР за включение комитетов новых регионов Спорт, 17:22