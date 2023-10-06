Северный флот поднял МиГ-31 на перехват американского «Посейдона»

Самолет МиГ-31 (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Истребитель МиГ-31 Северного флота подняли в воздух после обнаружения воздушной цели, которая приближалась к границе с Россией, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет маршрута патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — написала пресс-служба ведомства.

При приближении российского МиГ-31 «Посейдон» развернулся, уточнили в военном ведомстве и добавили, что нарушения границы не произошло.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

Минобороны регулярно сообщает о подобных инцидентах.

18 сентября Северный флот поднял в воздух МиГ-31 на перехват «Посейдона» ВМС США над Баренцевым морем.

В течение августа этого года к границе России несколько раз приближались норвежские «Посейдоны». 14 и 23 августа на их перехват вылетали российские истребители МиГ-29, 24 и 31 августа — МиГ-31.



