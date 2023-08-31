Северный флот поднял МиГ-31 из-за приближения к границе «Посейдона»

Истребитель МиГ-31 (Фото: Wikimedia Commons )

Истребитель МиГ-31 Северного флота подняли из-за приближения к границе России самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. В результате норвежский самолет развернулся от госграницы, ее нарушения не было, сообщило Минобороны России.

Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, разработанный корпорацией Boeing. На борту Р-8А расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек. Самолет может нести до 9 т вооружения.

Последний аналогичный инцидент произошел неделю назад, 24 августа. Еще несколько раз российские истребители вылетали на перехват беспилотников-разведчиков, замеченных над Черным морем.

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