Россия подняла МиГ-31 на перехват норвежского «Посейдона»

Минобороны: МиГ-31 был поднят на перехват норвежского Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 (Фото: Wikimedia Commons )

На перехват норвежского самолета патрульной авиации Р-8А «Посейдон» был поднят российский истребитель МиГ-31, сообщает телеграм-канал Минобороны.

Российские средства контроля воздушного пространства (СКВП) обнаружили приближающуюся к госгранице цель в акватории Баренцева моря, после чего на ее перехват подняли истребитель МиГ-31, рассказали в ведомстве.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что при приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы России, ее нарушение не было допущено.

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