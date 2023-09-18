На перехват американского «Посейдона» в Баренцевом море подняли МиГ-31
Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31 после того, как над Баренцевым морем обнаружили движущийся к российской границе самолет, сообщило Минобороны.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — говорится в сообщении.
При приближении истребителя американский военный самолет развернулся от государственной границы — «Посейдон» ее не нарушил.
В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А ВМС США.
Минобороны регулярно сообщает об аналогичных инцидентах в Баренцевом море.
В течение августа 2023 года российские истребители несколько раз поднимались на перехват норвежских «Посейдонов». Так, 14 и 23 августа на перехват вылетали истребители МиГ-29, 24 и 31 августа — МиГ-31.
Р-8А «Посейдон» — патрульный противолодочный самолет, который разработан корпорацией Boeing. На его борту расположен многоцелевой поисковый радиолокатор, экипаж судна — девять человек.
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