На перехват американского «Посейдона» в Баренцевом море подняли МиГ-31

На перехват американского «Посейдона» в Баренцевом море подняли МиГ-31

Истребитель МиГ-31 (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Северный флот поднял в воздух истребитель МиГ-31 после того, как над Баренцевым морем обнаружили движущийся к российской границе самолет, сообщило Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», — говорится в сообщении.

При приближении истребителя американский военный самолет развернулся от государственной границы — «Посейдон» ее не нарушил.

В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с Р-8А ВМС США.

Минобороны регулярно сообщает об аналогичных инцидентах в Баренцевом море.

В течение августа 2023 года российские истребители несколько раз поднимались на перехват норвежских «Посейдонов». Так, 14 и 23 августа на перехват вылетали истребители МиГ-29, 24 и 31 августа — МиГ-31.