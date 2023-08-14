Российские военные подняли МиГ-29 в воздух из-за самолета ВВС Норвегии

Истребитель МиГ-29 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российский истребитель МиГ-29 поднимали в воздух из-за приближения к границе России самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Норвежский самолет обнаружили 14 августа. По данным Минобороны, он приближался к государственной границе. Для «опознания» самолета в воздух подняли истребитель МиГ-29 «из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота». Когда российский самолет подлетел, «иностранный военный самолет выполнил разворот», заявили военные. Там уточнили, что граница нарушена не была.

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