Алиханов: в Калининградскую область прибыло первое судно через Севморпуть

В Калининградскую область прибыло первое судно через Севморпуть

Фото: aa_alikhanov / Telegram

Первое судно, следовавшее через Северный морской путь, прибыло в Калининградскую область, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Антон Алиханов.

«Сегодня в Калининградскую область пришло первое судно через Северный морской путь. Судно вышло из Шанхая, зашло в Архангельск, теперь в Балтийск, конечная точка — Санкт-Петербург», — сказал Алиханов.

Он добавил, что транспортные компании планируют сделать этот маршрут постоянным. По словам губернатора, через него доставлять грузы получается дешевле и быстрее, чем через Суэцкий канал.

3 октября 2023 года президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие Северного морского пути. В сентябре на Восточном экономическом форуме он назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока.

22 августа на Северном морском пути появился первый газовоз «Газпрома». Он впервые поставил в Китай партию сжиженного природного газа (СПГ) собственного производства по данному пути.