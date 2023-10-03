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Путин обсудил с Совбезом развитие Севморпути

Путин обсудил с членами Совбеза развитие Севера России и Севморпути

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности обсудил развитие Севера, в том числе Северного морского пути и континентального шельфа, сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Путин анонсировал тему совещание и передал слово главе Минприроды Александру Козлову. Детали обсуждения не приводятся.

В сентябре 2023 года на Восточном экономическом форуме Путин назвал развитие Арктики стратегическим приоритетом России наряду с развитием Дальнего Востока.

В июле 2023 года он указывал, что в арктической зоне «у нас много интересов в сфере обороны и безопасности». Путин подчеркнул, что в регионе накопилось много инфраструктурных проблем, которые надо решить, чтобы люди в этом районе жили «в человеческих условиях».

В морской доктрине России Арктика названа одним из главных региональных направлений. Она обеспечивает свободный выход российского флота в Атлантику и Тихий океан, а также важно «богатствами исключительной экономической зоны и континентального шельфа России, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого развития и безопасности» страны и решающей ролью этого маршрута «для обороны страны с морских и океанских направлений», говорится в документе.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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