Reuters сообщил о первом газовозе «Газпрома» на Северном морском пути

Газовоз «Великий Новгород» (Фото: «Совкомфлот»)

«Газпром» отправил потребителям первую партию сжиженного природного газа (СПГ) через Северный морской путь (СМП), сообщает Reuters со ссылкой на сервис отслеживания судов Refinitiv.

По данным агентства, газовоз «Великий Новгород» был загружен СПГ на заводе «Портовая СПГ» 14 августа. По состоянию на вторник судно двигалось в Баренцевом море в Арктике.

Конечный пункт назначения груза не разглашается, отмечает агентство.

Ранее в этом месяце Россия также отправила по Севморпути груз нафты, уточняет Reuters.

Завод «Портовая СПГ» мощностью 1,5 млн тонн в год начал производство в сентябре прошлого года. По данным агентства, танкеры с СПГ с завода до сих пор отправлялись только в Турцию или Грецию.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

Президент Владимир Путин ставил перед правительством задачу обеспечить к 2024 году перевозку по Севморпути 80 млн тонн грузов ежегодно. По итогам 2022 года грузопоток по Северному морскому пути за счет российских компаний вырос на 966 тыс. тонн. В целом объем перевезенных грузов по СМП в 2022 году составил 34,034 млн тонн, превысив целевой показатель федерального проекта «Развитие Северного морского пути», куратором которого является «Росатом», более чем на 2 млн тонн.

В феврале 2023 года ФГУП «Атомфлот» и АО «Балтийский завод» подписали контракт на строительство пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию пятого ледокола запланирован на декабрь 2028 года, а шестого — на декабрь 2030 года. «В настоящее время продолжается строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов «Якутия» (контрактный срок сдачи — декабрь 2024 года) и «Чукотка» (контрактный срок сдачи — декабрь 2026 года)», — уточнили в «Атомфлоте».



Сейчас в акватории Северного морского пути работают три универсальных атомных ледокола проекта 22220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Портом приписки судов является Мурманск.