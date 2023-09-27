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В Калининграде назвали бредом предложение Эстонии переименовать город

Лысков: предложение переименовать Калининград в Кенигсберг — бред умалишенных
Виды Калининграда
Виды Калининграда (Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС)

Предложение переименовать Калининград в Кенигсберг напоминает «бред умалишенных», заявил «РИА Новости» руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Высказывания многих наших соседей уже начинают напоминать бред умалишенных. Советуем эстонцам подучить историю собственной страны», — сказал Лысков. Он отметил, что столица Эстонии Таллин в разное время называлась Колывань, Линданисе и Ревель.

Колыванем город назывался в середине XII века, в частности, в русских летописях и документах вплоть до XVIII века. В то же время скандинавские страны называли столицу Эстонии Линданисе. Позже, с 1719 года, город стал известен под названием Ревель.

26 сентября комитет по иностранным делам эстонского парламента постановил, что в Эстонии следует прекратить называть Калининград так, как было принято в советские времена, и заменить его на историческое название — Кенигсберг. Аналогично депутаты рийгикогу решили поступить с городом Кингисепп в Ленинградской области, переименовав его в Яама или Ямбург (название до 1922 года).

14 сентября министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград Кенигсбергом, заявив, что «Литва находится в ловушке» между городом, Россией и Белоруссией.

10 мая комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала использовать польское название для Калининграда — Крулевец. Предложение переименовать город вызвало возмущение властей России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решение переименовать Калининград в Крулевец — «это даже не русофобия, а граничащий с безумием процесс».

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Калининград Кенигсберг Эстония переименование городов
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