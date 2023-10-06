Кремль заявил об отсутствии «окончательного доклада» о гибели Пригожина

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Сведения об обстоятельствах гибели самолета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которые озвучил президент Владимир Путин, являются установленными фактами, но не частью окончательного доклада.

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Путина о докладе, который представил ему глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Президент рассказал об этом на форуме клуба «Валдай». По словам Путина, в телах погибших были найдены осколки гранаты, а внешнего воздействия на самолет не было.

«Это не окончательный был доклад. Президент сказал, что это пока не окончательный. Это пока один из установленных фактов», — ответил Песков на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь добавил, что следствие еще не закончено и «заключительных выводов и окончательного доклада следователей пока еще не было».

На вопрос, когда можно ожидать появления окончательного доклада, Песков ответил: «После того как следствие будет завершено». Он уточнил, что сейчас даже предположительную дату окончания следствия назвать нельзя.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что «существуют разные версии [крушения самолета с Пригожиным], среди которых версия — <...> преднамеренное злодеяние», и просил дождаться результатов расследования.

В Кремле также называли «ложью» версию Запада о причастности властей к крушению самолета Пригожина и о том, что это было убийство. Источник РБК в правоохранительных органах сразу после катастрофы сообщал, что следствие рассматривает несколько версий, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.



Бизнес-джет Пригожина Embraer-135 (EBM-135BJ) разбился в Тверской области 23 августа — спустя ровно два месяца после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург, всего на его борту находились десять человек, никто не выжил. В списке пассажиров, опубликованном Росавиацией, были сам основатель ЧВК, ее командир Дмитрий Уткин, несколько бойцов, гендиректор связанной со структурами Пригожина ЗАО «Нева» Валерий Чекалов, а также три члена экипажа. 27 августа в СК сообщили, что все десять погибших при крушении опознаны.