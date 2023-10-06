Зеленский встретился с королем Испании

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI. Об этом украинский лидер сообщил в телеграм-канале.

«Спасибо королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины», — написал Зеленский.

В четверг, 5 октября, в испанском городе Гранада проходил саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствовал и украинский президент.

1 июля испанский премьер-министр Педро Санчез посетил Киев и тоже встретился с Зеленским.

1 октября в Киев приехал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Вместе с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он принял участие в церемонии почтения памяти погибших солдат. За день до этого, 30 сентября, Боррель приезжал в Одессу. Там он посетил Спасо-Преображенский собор, а также встретился с главой одесской администрации Олегом Кипером.