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Политика ,  
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Зеленский встретился с королем Испании

Президент Украины Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с королем Испании Филиппом VI. Об этом украинский лидер сообщил в телеграм-канале.

«Спасибо королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины», — написал Зеленский.

В четверг, 5 октября, в испанском городе Гранада проходил саммит Европейского политического сообщества, на котором присутствовал и украинский президент.

1 июля испанский премьер-министр Педро Санчез посетил Киев и тоже встретился с Зеленским.

1 октября в Киев приехал верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель. Вместе с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой он принял участие в церемонии почтения памяти погибших солдат. За день до этого, 30 сентября, Боррель приезжал в Одессу. Там он посетил Спасо-Преображенский собор, а также встретился с главой одесской администрации Олегом Кипером.

Теги
Персоны
Владимир Зеленский Украина Испания Филипп VI
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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