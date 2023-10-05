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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Зеленский и Пашинян встретились в Гранаде

Зеленский и Пашинян в Гранаде обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Президент Украины сообщил, что обсудил с премьер-министром Армении «ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе». Оба лидера приняли участие в третьем саммите Европейского политического сообщества
Владимир Зеленский и Никол Пашинян
Владимир Зеленский и Никол Пашинян (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили «ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе». Об этом украинский лидер написал в телеграм-канале. Оба лидера приняли участие в третьем саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Зеленский отметил, что Киев заинтересован в стабильности в регионе и дружеских отношениях со странами региона. «Мы также обсудили наше двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты», — сообщил он.

На сайте армянского премьера, в свою очередь, сообщается, что Пашинян, помимо встречи с Зеленским, также провел в Гранаде краткие переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, «в том числе о ситуации, сложившейся в результате проводимой Азербайджаном политики этнических чисток» в Нагорном Карабахе.

В сентябре Совет безопасности Армении объявил, что Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры 5 октября в Гранаде. Позднее азербайджанское агентство APA сообщило, что Алиев отказался от участия во встрече с армянским премьером и руководством Франции, Германии и ЕС. Причинами отказа стали отсутствие на встрече Турции, а также слова главы Евросовета, который заявил о разочаровании решением Баку начать военную операцию.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Вскоре после начала боевых действий Степанакерт согласился на условия Баку. Глава Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года. Пашинян заявлял, что Армения не участвует в боевых действиях и не должна делать никаких резких, непросчитанных и «авантюрных» шагов.

После капитуляции властей НКР армянское население начало уезжать из Карабаха. Территорию анклава покинули свыше 100 тыс. человек и выехали в Армению (всего в регионе проживали около 120 тыс., заявляли власти НКР).

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Теги
Елена Чернышова
Владимир Зеленский Никол Пашинян Гранада
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