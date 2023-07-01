Премьер-министр Испании прибыл в Киев

Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Евросоюзе

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Премьер-министр Испании Педро Санчез в первый день председательства страны в Евросоюзе прибыл в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Уже в Киеве. Мне хотелось, чтобы первым действием Испании в рамках председательства в ЕС было на Украине, рядом с президентом Владимиром Зеленским», — написал Санчез.

Испания будет председательствовать в ЕС в течение шести месяцев.

Наряду с другими странами Запада Испания оказывает Украине военную, дипломатическую и финансовую помощь. В середине июня стало известно, что она отправит туда четыре танка Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», 20 бронетранспортеров и полевой госпиталь Role 2 plus.

Всего у страны 347 Leopard, в том числе 108 — более старой версии 2A4 и 239 — более новой 2A6. Как отмечала Tagesschau, Испания не хочет передавать Украине модернизированные танки, поскольку они нужны для собственной обороны.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Москва считает, что они приводят лишь к дальнейшей эскалации конфликта.