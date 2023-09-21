Шольц заявил о плане России захватить Украину

Олаф Шольц (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Россия не прекращает военную операцию из-за «империалистического плана» завоевать Украину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Die Welt.

Канцлер призвал Россию ответить на «глобальный призыв к миру» — резолюцию Генассамблеи ООН о полном выводе российских вооруженных сил с территории Украины и прекращении боевых действий.

Генассамблея приняла резолюцию в феврале 2023 года на заседании, посвященном годовщине начала военной операции. Тогда 141 делегация проголосовала за принятие документа, семь — против (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, Мали, Эритрея), 32 воздержались (в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран).

На заседании Совбеза ООН глава российской делегации министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с украинскими властями, и обвинил Запад в «развале» Украины из-за срыва выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции 24 февраля 2022 года, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей». Среди целей, говорил Путин, — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Также Путин среди задач операции называл ликвидацию «антироссийского анклава», который, по его мнению, создается на Украине.