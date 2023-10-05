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Военная операция на Украине ,  
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Брянский поселок Суземка попал под обстрел

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

ВСУ обстреляли поселок Суземка в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. В результате обстрела нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Регион граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Брянская область с начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Накануне Богомаз сообщил о повреждении 50 домов после обстрела поселка Климово в Брянской области кассетными боеприпасами. В тот же день были обстреляли приграничные Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы.

3 октября Климово также попало под обстрел кассетными боеприпасами. Были повреждены несколько домов и хозяйственных построек, пострадавших не было.

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Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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