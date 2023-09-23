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В Роспотребнадзоре оценили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима»

Попова: после сброса воды с АЭС «Фукусима» трития в воде не нашли

Никакой опасной продукции после сброса воды с АЭС «Фукусима» в России не выявлено, но этот процесс только начался и будет эффект накопления. Об этом в интервью «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день не выявлено никакой опасной продукции. Не выявлено пока и изменений содержания радиоактивных веществ в воде, в том числе трития, но, к сожалению, есть эффект накопления», — сказала она. Глава ведомства отметила, что накопления и в донных осадках, и в гидробионтах не может не произойти, потому что количество и объем сброса будет увеличиваться.

При этом Попова отметила, что Россия не получает продукцию из Японии, однако вода с АЭС может попасть в территориальные воды России, там, где рыбаки ловят рыбу.

Япония начала сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа 2023 года. Вода очищена и сильно разбавлена обычной морской водой, однако в своем составе все же содержит радиоактивное вещество тритий.

Утилизация воды началась спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным японский план по сбросу воды в океан.

Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней — за этот период будет сбрасываться около 460 т очищенной воды в сутки. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

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После начала сброса воды Китай приостановил импорт всех японских морепродуктов, а Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму.

«Фукусима-1» была впервые введена в эксплуатацию в 1971 году. Она стала первой атомной электростанцией, спроектированной и построенной американской компанией General Electric совместно с японской Tokyo Electric Power Company (TEPCO).

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Теги
Роспотребнадзор Фукусима Япония Анна Попова
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