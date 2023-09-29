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Путин заявил, что развивающиеся страны должны перестать платить оброк

Президент Путин призвал менять мировую финансовую систему
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Развивающиеся страны должны перестать платить оброк «золотому миллиарду», заявил президент Владимир Путин, выступая на парламентской конференции Россия — Латинская Америка. Пресс-служба Кремля опубликовала текст его речи.

«Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого золотого миллиарда. <...> Кредитные обязательства, которые на многие развивающиеся рынки сформулированы, они уже носят даже не форму каких-то кредитных обязательств — это какой-то оброк. Понимаете, это какая-то контрибуция. Этого не должно быть», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что развивающиеся страны и Россия, «все вместе, объединяя усилия, должны менять правила и в этой международной сфере».

24 августа Путин заявил на саммите БРИКС, что страны Запада являются непримиримыми противниками формирования многополярного мира. Под странами «золотого миллиарда» обычно подразумеваются западные государства. По мнению Путина, они «делают все, чтобы сохранить прежний однополярный мир».

27 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сама будет создавать внешние условия, благоприятные для развития страны, когда как «западное меньшинство» продолжает колониальную политику и живет «за счет других».

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Владимир Путин

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