Премьер Черногории пожаловался на отсутствие работы у посла в России

Премьер Абазович: оставшийся один посол Черногории в России ничего не делает

Милорад Шчепанович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Единственный посол Черногории, оставшийся в России, ничего не делает, заявил черногорский премьер-министр Дритан Абазович.

«Мы провозгласили персонами нон грата всех дипломатов России в Подгорице, сейчас у них есть только посол там, только посол, один. Они сделали то же самое с нашими дипломатами в Москве, и у нас тоже посол в одиночестве в Москве, он не делает ничего», — сказал Абазович, выступая на Международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве (цитата по «РИА Новости»).

С 1 июля 2019 года Владислав Маслеников работает чрезвычайным и полномочным послом России в Черногории. В Москве из всей черногорской дипмиссии остался только чрезвычайный и полномочный посол Милорад Шчепанович, занявший эту должность 24 ноября 2020 года.

Варшавский форум по безопасности проводится с 2014 года. Он посвящен «трансатлантическому сотрудничеству» и сосредоточен «на выработке совместных ответов на общие вызовы с упором на безопасность Центральной и Восточной Европы».

12 августа 2022 года Черногория выслала российского дипломата из страны в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. С конца февраля 2022 года Черногория дважды высылала российских дипломатов, во второй раз — после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией. Россия в ответ в конце мая 2022 года объявила персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве.

29 сентября 2022 года Черногория объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата. В тот же день консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу.

14 октября Россия запретила въезд министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере в ответ на высылку шести дипломатов.