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Высылки дипломатов ,  
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Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Это произошло после высылки шестерых дипломатов из Черногории. МИД обещал ответить на высылку
Здание посольства&nbsp;Российской Федерации в Черногории
Здание посольства Российской Федерации в Черногории (Фото: montenegro.mid.ru)

Работа консульского отдела посольства России в Черногории остановлена на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

При этом за консульским обслуживанием можно обращаться в посольства России в соседних странах.

МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Черногории
Политика
Вид на здание МИД РФ

Консульский отдел прекратил работу после высылки российских дипломатов из Черногории. Власти страны обвинили их в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В чем конкретно власти подозревают дипломатов, не сообщается.

МИД России обещал ответить на высылку российских дипломатов.

До этого российского дипломата выслали из Черногории в августе.

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