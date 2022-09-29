Консульский отдел посольства России в Черногории приостановил работу

Это произошло после высылки шестерых дипломатов из Черногории. МИД обещал ответить на высылку

Здание посольства Российской Федерации в Черногории (Фото: montenegro.mid.ru)

Работа консульского отдела посольства России в Черногории остановлена на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

«Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

При этом за консульским обслуживанием можно обращаться в посольства России в соседних странах.

Консульский отдел прекратил работу после высылки российских дипломатов из Черногории. Власти страны обвинили их в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях. В чем конкретно власти подозревают дипломатов, не сообщается.

МИД России обещал ответить на высылку российских дипломатов.

До этого российского дипломата выслали из Черногории в августе.