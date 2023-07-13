В Черногории задержали лидера российской преступной группировки
В аэропорту города Тиват в Черногории задержали 59-летнего гражданина России по ордеру московского бюро Интерпола, сообщает телеканал RTCG со ссылкой на полицию.
По ее данным, с 1993 года задержанный «сознательно занимал высшую должность в преступной иерархии» в Краснодарском крае и использовал это положение, чтобы организовывать преступную деятельность.
В Подгорице пройдет суд, где решат дальнейшую судьбу россиянина (его имя не приводится, но указаны инициалы — G.M.).
В мае в Москве задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Черногории Миловича Дражена. Черногорские правоохранительные органы считают, что мужчина «незаконно приобрел с целью сбыта, а затем перенаправил в Боснию и Герцеговину» кокаин.
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