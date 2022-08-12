Черногория объявила российского дипломата персоной нон грата

Дипломат, имя которого МИД Черногории не называет, должен будет покинуть страну в течение семи дней

Владислав Масленников (Фото: МИД РФ)

Черногория вышлет российского дипломата в связи с деятельностью, нарушающей Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, со ссылкой на МИД республики сообщило «Радио и телевидение Черногории».

Послу России в Черногории Владиславу Масленикову вручили официальную ноту. Дипломат, имя которого МИД Черногории не называет, должен будет покинуть страну в течение семи дней.

С конца февраля Черногория два раза высылала российских дипломатов — одного в конце марта, так же из-за противоречащих Венской конвенции действий, и еще четверых — в начале апреля. Тогда после событий в Буче, которые российские власти считают провокацией, западные страны начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий.

В российском МИДе действия Черногории назвали «ничем не обоснованными». В ответ на них Россия в конце мая объявила персоной нон грата сотрудника посольства республики в Москве.

Всего, по подсчетам РБК, с начала года к началу августа западные страны выслали свыше 550 российских дипломатов. А Россия объявила персонами нон грата 301 сотрудника иностранных дипмиссий.