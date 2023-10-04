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Политика ,  
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Кремль заявил об уверенности в расширении круга дружественных стран

Песков: дружественных России стран будет становиться все больше
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Дружественных России стран будет становиться все больше, поскольку многие государства хотят выстраивать отношения на основе взаимного уважения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что все больше и больше стран тяготеют к тому, чтобы выстраивать нормальные, равноправные отношения, основанные на взаимном интересе. <...> И мы не сомневаемся, что этот процесс будет продолжаться и круг таких дружественных нам стран будет расширяться», — сказал Песков, комментируя отмену визового режима для россиян в Анголе.

Российский посол в Анголе Владимир Тараров ранее рассказал, что после введения безвиза для россиян власти начали переговоры с ангольской стороной об открытии прямого рейса между Москвой и Луандой.

«У меня был разговор с руководством ангольской авиакомпании TAAG и Росавиацией. У них есть взаимопонимание, я им предложил провести встречу и просчитать экономику», — уточнил посол.

4 октября газета «Известия» сообщила, что власти России начали обсуждать возможность введения безвиза с двумя странами Персидского залива — Бахрейном и Кувейтом.

Сейчас россияне могут оформить визы по прибытии в столичный аэропорт Бахрейна, и, если срок пребывания не превысит 14 дней, виза будет стоить $15.

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Стоимость визы для посещения Кувейта составляет $100, срок действия — 90 дней с момента въезда в страну.

11 сентября на полях Восточного экономического форума министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Теги
Дмитрий Песков Ангола Бахрейн Кувейт безвизовый режим
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