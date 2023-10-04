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Таиланд разрешил россиянам продлить пребывание без виз

Таиланд разрешил россиянам продлить срок безвизового пребывания до 60 дней
С 30 сентября россияне при въезде в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней, следует из решения иммиграционной службы королевства
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Россияне, прибывающие в Таиланд, с 30 сентября могут увеличить период безвизового пребывания до 60 дней. Об этом сообщило генконсульство России на Пхукете в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена), ссылаясь на приказ начальника иммиграционной службы королевства.

«Граждане России, прибывшие в Таиланд по 30-дневному безвизовому штампу, могут продлить срок своего пребывания дополнительно на 30 дней», — говорится в сообщении. До этого увеличить срок можно было только на семь дней.

Для продления пребывания в Таиланде россияне должны обратиться в иммиграционную службу с паспортом и заявлением, стоимость услуги составит 1 900 батов ($50).

В конце августа премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин заявил о планах увеличить срок безвизового пребывания российских туристов в стране с 30 до 90 дней.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны сообщил, что за шесть месяцев 2023 года в Таиланд прибыли 791 574 российских гражданина. Это более чем на 1000% превышает показатели за аналогичный период 2022 года.

Более половины россиян прилетели на Пхукет. В местной туристической ассоциации отметили, что Россия оказалась «источником туристов № 1 на острове в этом году».

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В середине июля глава российского МИДа Сергей Лавров открыл на Пхукете генконсульство России. Он отметил, что после возобновления авиасообщения туристический поток из России в Таиланд продолжает расти.

Авиасообщение с Таиландом возобновили в ноябре 2021 года — оно приостанавливалось из-за пандемии коронавируса.

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Виктория Громова Виктория Громова
Таиланд россияне безвизовый въезд отпуск туризм Азия
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