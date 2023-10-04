Медведев назвал «две приятные новости» для Киева

Медведев: в ЕС верят, что Украина просуществует до 2030 года

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «две приятные новости» для Украины.

«Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина вступит в Евросоюз к 2030 году. Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — написал Медведев в своем телеграм-канале, добавив, что это первая приятная новость для Киева.

Вторая, по его словам, — отставка спикера палаты представителей конгресса США Кевина Маккарти. Он уточнил, что спикера отстранили от должности «именно из-за любви» демократов в конгрессе «к киевской власти и бюджетным компромиссам по финансированию» украинцев, а выбор у конгрессменов был между «дальнейшим кормлением» Киева и решением «многочисленных внутренних проблем самих Штатов».

Медведев отметил, что денег у США «осталось всего на два месяца».

3 октября палата представителей США впервые в истории отстранила своего спикера — республиканца Кевина Маккарти. За отставку проголосовали большинство конгрессменов — 216, против — 210. Восемь республиканцев присоединились к демократам, чтобы отстранить Маккарти.

Единственный раз, когда палата представителей голосовала по вопросу об отстранении спикера, произошел в 1910 году, но тогда республиканец Джо Кэнно сохранил должность.

О том, что Украина может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, глава Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью Der Spiegel. По его словам, Киев должен провести необходимые реформы, бороться с коррупцией и «выполнить требования законодательства», чтобы вступить в ЕС. Одновременно с этим Европе нужно «ускорить процессы принятия решений», чтобы не терять время, добавил Мишель.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не препятствовала вступлению Украины в Евросоюз. «Мы всегда были против военного освоения украинской территории, потому что это угрожает нашей безопасности. <...> Но что касается экономической интеграции — ради бога», — сказал президент.

Тем не менее пункт об отказе Киева от вступления в ЕС попал в список условий России по урегулированию ситуации на Украине.